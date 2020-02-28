Вексельберг и Троценко учредили СП для конкурса на реконструкцию аэропорта Благовещенска

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Контролируемое Виктором Вексельбергом АО "УК "Аэропорты регионов" и ООО "Новапорт холдинг" Романа Троценко учредили в конце февраля совместное предприятие ООО "АБС", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Основной вид деятельности компании - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Размер уставного капитала - 1 млн руб., у "Аэропортов регионов" и "Новапорта" в нем по 50%.

Адрес СП совпадает с местом нахождения офиса "Аэропортов регионов" в Москве - бизнес-центр Lighthouse. Гендиректор "АБС" - Павел Сизякин, который в прошлом, по данным "СПАРКа", возглавлял аэропорты Читы и Кемерово (оба входят в "Новапорт").

По данным источника "Интерфакса", близкого к одному из холдингов, полное название СП - "Аэропорты большой страны". Оно создано для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения по международному терминалу аэропорта Благовещенска. О планах создать такое СП сообщала газета "Ведомости" в январе. Конкурс на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет объявлен в декабре прошлого года. Сейчас он принадлежит областному ГУПу. В 2019 г. аэропорт увеличил пассажиропоток на 30%, до 560 тыс. человек.

В дальнейшем, по данным источника "Интерфакса", "АБС" может стать основой для консолидации малых региональных аэропортов РФ с годовым пассажиропотоком до 500 тыс. человек. В прошлом году газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщала, что передача в управление малых аэропортов "Новапорту" и "Аэропортам регионов" обсуждалась на совещании у советника президента РФ Игоря Левитина. Для обеспечения инвестиций в развитие инфраструктуры малых аэропортов будет создана управляющая компания, которой на пилотном этапе будут переданы 10 аэропортов на условиях концессии, отмечало издание. В дальнейшем их число может вырасти до 50.

Развивать инфраструктуру малых аэропортов предлагалось за счет средств федерального бюджета и льготных займов у госбанков. В частности, переговоры о финансировании проекта велись с ВЭБ.РФ. Список аэропортов для пилотной стадии проекта должен был определить Минтранс, писал "Коммерсантъ"