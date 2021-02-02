Центр Чумакова обещал выпустить в оборот первую партию вакцины в марте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первые 100 000 доз вакцины от коронавируса "КовиВак" поступят в гражданский оборот уже в марте, сообщил замгендиректора по проектной деятельности и инновациям центра имени Чумакова Константин Чернов. Он сказал это в эфире телеканала "Доктор".

Центр Чумакова в январе подал документы на регистрацию этой вакцины в Минздрав. Ожидается, что процедура завершится 16 апреля. Чернов считает, что после регистрации в феврале около месяца потребуется на контроль качества первых произведенных партий вакцины. Когда будет получено подтверждение, что эти партии соответствуют заявленным в технологическом условии, в марте вакцина выйдет в гражданский оборот.

Он подтвердил, что пока производство вакцины "КовиВак" возможно только на мощностях центра имени Чумакова, которые могут выпустить до 10 млн доз этого препарата в год.

В январе Чернов говорил, что трех сотен привившихся добровольцев никаких серьезных побочных эффектов после вакцинации не было.