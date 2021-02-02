Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:13Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса планируются на конец года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ограниченные клинические испытания российской вакцины от коронавируса, созданной на основе живой вакцины от гриппа, начнутся к концу 2021 года, сообщил в эфире телеканала "Доктор" вице-президент РАН Владимир Чехонин. По его словам, к этому моменту должны завершиться ее доклинические исследования.

Вакцина разработана на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге совместно с компанией "Биокад".

В России зарегистрированы уже две отечественные вакцины от COVID-19, третья ожидает регистрации, четвертая может подойти к клиническим испытаниям в июле.

В гражданский оборот выпущены вакцина "Спутник V", разработанная в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Цельновирионная вакцина центра имени Чумакова РАН завершает вторую фазу клинических испытаний, документы для регистрации переданы в Минздрав 20 января.

Вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сейчас проходит доклинические исследования.

Хроника коронавируса. Январь.

21
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.28 января. Непал начал вакцинацию против COVID-19.27 января. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии составило 100 880 007 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.26 января. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.
Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург РАН Биокад коронавирус Спутник V Эпиваккорона

Новости по теме

Новости

Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку

Песков призвал проверить жалобы на издевательства в автозаках

Песков призвал проверить жалобы на издевательства в автозаках

Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии
Дело Baring Vostok

Майкл Калви заявил в суде о непризнании вины

Россия и мир. Российские "мозговые центры" в глобальном измерении

Россия и мир. Российские "мозговые центры" в глобальном измерении

Минтранс смягчит требования к точности координат с места прохождения ТО

Минтранс смягчит требования к точности координат с места прохождения ТО

В РФ впервые с начала года зафиксировали менее 17 тыс. случаев COVID

В РФ впервые с начала года зафиксировали менее 17 тыс. случаев COVID

Несколько человек задержаны в районе Мосгорсуда

Несколько человек задержаны в районе Мосгорсуда
Экономический кризис

В правительстве отрицают планы ввести карточки на продукты для населения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');