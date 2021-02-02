Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса планируются на конец года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ограниченные клинические испытания российской вакцины от коронавируса, созданной на основе живой вакцины от гриппа, начнутся к концу 2021 года, сообщил в эфире телеканала "Доктор" вице-президент РАН Владимир Чехонин. По его словам, к этому моменту должны завершиться ее доклинические исследования.

Вакцина разработана на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге совместно с компанией "Биокад".

В России зарегистрированы уже две отечественные вакцины от COVID-19, третья ожидает регистрации, четвертая может подойти к клиническим испытаниям в июле.

В гражданский оборот выпущены вакцина "Спутник V", разработанная в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Цельновирионная вакцина центра имени Чумакова РАН завершает вторую фазу клинических испытаний, документы для регистрации переданы в Минздрав 20 января.

Вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сейчас проходит доклинические исследования.