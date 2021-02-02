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Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев, если решение о замене его условного наказания на реальное вступит в законную силу.

"С учетом того, что суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под домашним арестом, фактически он должен будет провести в колонии два года восемь месяцев", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

При этом он не исключил, что срок Навального по факту сможет сократиться еще на несколько недель.

Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

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Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный

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