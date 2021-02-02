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Вашингтон, Лондон и Берлин призвали освободить Навального

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти США, Великобритании и Германии призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которому суд в Москве заменил условный срок на 3,5 года колонии. Оппозиционер фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев, если решение о замене его условного наказания на реальное вступит в законную силу.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, заменив условный срок тюремным заключением", - говорится в заявлении ведомства.

"Мы повторяем наш призыв к российским властям немедленно и без предварительных условий освободить господина Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за то, что пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания", - отмечается в нем.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб добавил, что приговор показывает, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидаемых от любого ответственного члена международного сообщества.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в твиттере министра.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.

Суд над Алексеем Навальным

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США Германия Великобритания Алексей Навальный

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