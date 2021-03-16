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Более 100 единиц техники прибыло в Петербург для подготовки к Параду Победы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 100 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа (ЗВО) прибыло в Санкт-Петербург для участия в подготовке к проведению Парада Победы, сообщает во вторник пресс-служба округа.

В ближайшее время военнослужащим предстоит оборудовать корпуса автотранспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провести техническое обслуживание, диагностику и необходимый ремонт военной техники.

В Параде Победы, который пройдет на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга, примет участие около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Парад Победы в Москве

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Петербург

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