ФСИН направит дополнительную группу сотрудников в Иркутскую область в связи с проверкой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В связи с продолжающейся проверкой управления ФСИН в Иркутской области федеральное ведомство решило направить в регионе дополнительную группу сотрудников. В пресс-бюро ведомства напомнили, что комиссия уже выявила в регионе много нарушений.

Комиссия ФСИН с 18 января проверяет в Иркутской области, как соблюдаются права человека в пенитенциарных учреждениях. Проверка уже выявила нарушения со стороны сотрудников следственного изолятора №1 и исправительной колонии №6 в Иркутске, а также противоправные деяния со стороны осужденных. Материалы были переданы в региональное управление СКР. Возбуждены уголовные дела. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 на время проверочных мероприятий отстранены от работы.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН еще несколько месяцев будут помогать региональному управлению и подведомственным учреждениям и заниматься сопровождением ранее возбужденных уголовных дел до завершения расследования, добавили в пресс-центре.

Проверку в Иркутской области ФСИН начала после многочисленных жалоб родственников заключенных, содержащихся в исправительной колонии № 15 в Ангарске.