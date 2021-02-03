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ФСИН направит дополнительную группу сотрудников в Иркутскую область в связи с проверкой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В связи с продолжающейся проверкой управления ФСИН в Иркутской области федеральное ведомство решило направить в регионе дополнительную группу сотрудников. В пресс-бюро ведомства напомнили, что комиссия уже выявила в регионе много нарушений.

Комиссия ФСИН с 18 января проверяет в Иркутской области, как соблюдаются права человека в пенитенциарных учреждениях. Проверка уже выявила нарушения со стороны сотрудников следственного изолятора №1 и исправительной колонии №6 в Иркутске, а также противоправные деяния со стороны осужденных. Материалы были переданы в региональное управление СКР. Возбуждены уголовные дела. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 на время проверочных мероприятий отстранены от работы.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН еще несколько месяцев будут помогать региональному управлению и подведомственным учреждениям и заниматься сопровождением ранее возбужденных уголовных дел до завершения расследования, добавили в пресс-центре.

Проверку в Иркутской области ФСИН начала после многочисленных жалоб родственников заключенных, содержащихся в исправительной колонии № 15 в Ангарске.

ФСИН Иркутская область СКР ИК-6 Ангарск Иркутск

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