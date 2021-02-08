В делах о насилии над заключенными в Иркутской области появились подозреваемые

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В рамках продолжающейся проверки учреждений управления ФСИН по Иркутской области, возбуждены новые уголовные дела на сотрудников колонии №6 и СИЗО №1 в Иркутске, сообщило пресс-бюро ФСИН. Им вменяют применение к осужденным насилия, в том числе сексуального.

21 января проверяющие выявили факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении заключенного. Тогда по материалам проверки в управлении СК по региону возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Дополнительные проверки, которые провели сотрудники ФСИН, помогли выявить подозреваемых и задержать. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

Также проверяющие ФСИН установили и задержали младшего инспектора СИЗО-1, который подозревается в превышении должностных полномочий в рамках расследования уголовного дела о совершении насильственных действий в отношении осужденного.

Ранее сотрудники ФСИН на основании видеозаписей, появившихся в интернете, ровели оперативно-розыскные мероприятия, по материалам которых было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, по факту систематического нанесения побоев и пыток, и уголовное дело - по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ГУФСИН.

Работа комиссии ФСИН в регионе продолжается. В область прибыл замдиректора ведомства Анатолий Якунин.