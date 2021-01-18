ФСИН проверит иркутский главк после жалоб на ИК-15

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ФСИН пообещала провести проверку организации работы по соблюдению прав человека в управлении службы в Иркутской области в связи с многочисленными жалобами родственников заключенных, содержащихся в исправительной колонии № 15 в Ангарске.

В Иркутскую область отправятся сотрудники Службы по соблюдению прав человека в УИС, которые проверят, что делает ГУФСИН для соблюдения законодательства в подведомственных учреждениях, изучат вопросы общественного контроля за местами лишения свободы и вопросы взаимодействия с правозащитниками.

Участники группы встретятся с областным омбудсменом Светланой Семеновой, председателем ОНК Олегом Антипенко и прокурорами, а также организуют прием родственников заключенных.

9 апреля 2020 года в ИК-15 заключенные, помещенные в штрафной изолятор, устроили беспорядки и напали на сотрудника колонии. Тому потребовалась госпитализация. В колонию приехали сотрудники областного управления ФСИН, успокоили заключенных и взяли ситуацию под контроль.

10 апреля заключенные вновь устроили беспорядки в колонии и пожар. Бунт подавили в тот же день, пожар потушили 11 апреля, при разборе завалов был найден убитый заключенный.

Глава Минюста Константин Чуйченко вскоре заявил, что беспорядки в колонии организовали извне в ответ на попытки нового руководства областного главка ФСИН отменить поблажки привилегированным осужденным.