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Песков переадресовал ФСИН вопрос о возможности встречи Борреля с Навальным

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) вопрос о возможности встречи высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным, отметив, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что Кремль не дает такие разрешения. Нужно обращаться уже, наверное, даже не в суд. Это во ФСИН, наверное, - по поводу контактов с осужденным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, позволят ли Боррелю в ходе его визита в Россию встретиться с Навальным.

Отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись бы к такому разрешению, если бы ФСИН его дала, Песков сказал: "У нас нет никакого мнения на этот счет".

Кроме того, Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Борреля в ходе его визита в Россию 4-5 февраля не планируется. "Вы знаете, что господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", - сказал он.

Боррель в среду распространил заявление от имени 27 стран Евросоюза с осуждением решения о замене Навальному условного срока наказания на реальный.

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Дмитрий Песков Алексей Навальный ЕС Жозеп Боррель

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