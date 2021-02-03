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ЕС осудил решение российского суда по Навальному

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил в среду заявление от имени 27 стран Евросоюза с осуждением решения о замене условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Европейский союз осуждает судебное решение российских властей по г-ну Навальному и считает его неприемлемым, поскольку оно имеет политическую подоплеку и противоречит международным обязательствам России в области прав человека", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

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"Европейский союз постоянно призывал российские власти соблюдать свои национальные и международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и равенства перед законом, включая право на справедливое судебное разбирательство", - напоминают в Евросоюзе в связи с решением московского суда от 2 февраля, в результате которого Навальному придется провести два года и восемь месяцев в колонии общего режима.

В заявлении ЕС обращается внимание на то, что судебное решение было вынесено "по обвинению в нарушении условного срока, когда г-н Навальный выздоравливал в Германии после покушения с отравлением, вызванным в Российской Федерации военным химическим веществом".

В документе также отмечается, что Европейский суд по правам человека уже определил в своем решении от 2017 года, что "осуждение г-на Навального было произвольным и явно необоснованным".

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"ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безоговорочному освобождению г-на Навального, а также всех тех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений", - заявляют в Брюсселе.

По оценке Евросоюза, "эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации".

"Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам (22 февраля - ИФ) и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - заявил от имени ЕС глава европейской дипломатии накануне своего визита в Россию 4-5 февраля.

Жозеп Боррель ЕС Алексей Навальный

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