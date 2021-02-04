Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Иммунитет к коронавирусу от вакцины "ЭпиВакКорона", как ожидают разработчики, будет сохраняться в течение года после прививки, сообщила исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Она добавила, что завершены клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 60 лет, никаких сильных побочных реакций не выявлено.

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID наиболее уязвимая категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь", - сказала Непомнящих на пресс-конференции в четверг.

"Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений", - отметила она.

По словам Непомнящих, добиться таких хороших результатов помог накопленный центром "Вектор" опыт. "Это не первая вакцина на пептидной технологии. Ранее нами была зарегистрирована вакцина "ЭпиВакЭбола", тоже созданная на этой основе", - сказала Непомнящих.

18 января по поручению президента в России началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи Минздрава - "Спутником V".

В России также зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля. До марта вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной" и до конца марта - начала апреля при регистрации в феврале к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.