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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
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Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом еще может смениться ростом числа больных весной этого года из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и увеличения заболеваемости. Опасность сохраняется, все может быть", - сказал Зверев "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на вопрос, возможна ли в РФ "третья волна" коронавируса весной этого года.

Вместе с тем Зверев выразил надежду, что по мере укрепления иммунитета благодаря вакцинации населения новой вспышки COVID-19 можно будет избежать.

Он также отметил, что новая инфекция еще не приобрела ярко выраженный сезонный характер. "Пока еще у этой инфекции нет весенне-осеннего подъема и спада", - сказал ученый.

С начала года в РФ наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом, количество регистрируемых новых случаев заметно снизилось по сравнению с декабрем прошлого года, когда был отмечен наибольший прирост (24 декабря почти 30 тысяч за сутки).

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом наблюдался только в трех субъектах РФ из 85. По ее словам, это свидетельствует о продолжающейся стабилизации эпидпроцесса.

Отмечается также рост числа выписанных и постепенное снижение числа подтвержденных летальных исходов. За минувшие сутки в РФ выявлено 17 648 новых случаев заражения коронавирусом, 437 умерших и более 18 тыс. выписанных.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что фаза стабилизации ситуации по коронавирусу в РФ может продлиться в течение двух месяцев, затем ожидается снижение заболеваемости.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
РАН Виталий Зверев коронавирус

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