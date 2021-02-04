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Арестованные в Петербурге пожаловались на качество мыла в ИВС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге арестованные после акций 23 и 31 января сказали правозащитникам, что довольны питанием, но пожаловались на качество мыла, сообщила пресс-служба Общественного совета при ГУ МВД по Петеробурге и Ленобласти.

3 февраля члены совета Ольга Елагина и Валерий Кондратенко посетили два изолятора временного содержания в Красногвардейском и Петроградском районах и проверили санитарное состояний камер, организацию питания и медицинское обеспечение. Всего в этих ИВС содержат 25 человек.

"На момент нашего посещения - около восьми часов вечера - граждане проводили время за чтением, перед этим у них был ужин. Все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность, а волонтеров просили не беспокоиться и какие-либо продукты не приносить", - рассказал Кондратенко через пресс-службу совета.

Арестованнные рассказали, что в обед им давали суп, котлеты с макаронами и чай с выпечкой. У них есть возможность свободно принимать душ и переодеваться. Однако некоторые из арестованных попросили принести им туалетное мыло и пожаловались на мыло в ИВС.

Также общественники помогли одному из арестованных связаться с родственниками, чтобы попросить их передать ему вещи.

29 января члены совета посетили ИВС на Захарьевской улице.

Ранее источник "Интерфакса" опровергал сообщения о том, что этот изолятор переполнен, и заверял, что там еще достаточно свободного места.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 февраля подтвердил, что задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального слишком много и что их не успевают оформлять и размещать, но добавил, что эти проблемы спровоцировали они сами, а не МВД.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Петербург МВД ИВС Алексей Навальный Дмитрпй Песков Валерий Кондратенко

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