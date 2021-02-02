Источник опроверг переполнение спецприемника Петербурга

"Там просторно", сказал собеседник агентства

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спецприемник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области на Захарьевской улице, в котором размещают административно арестованных лиц, не заполнен, дефицита мест в нем нет, заявил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Там просторно", - ответил он на просьбу прокомментировать сообщение депутата ЗакСа Бориса Вишневского о том, что на Захарьевской закончились места, и прибывшие с вечера понедельника автобусы с административно арестованными стояли в очереди до утра, а в автобусах оставались люди.

Комментарием регионального главка МВД "Интерфакс" не располагает.

По данным Вишневского, вечером 1 февраля к спецприемнику на Захарьевской привезли арестованных за участие в акции 31 января, размещения пришлось ждать десяткам людей. Один из трех автобусов направили в спецприемник по Ленобласти в Гатчине, где также закон разрешает размещать арестованных в Петербурге. Он напомнил, что по закону лиц, получивших административный арест, можно поместить только в спецприемники, а например, СИЗО принять их не могут.

"Но в 9 утра люди еще сидели в автозаке перед зданием, сейчас не удается связаться и узнать, что происходит, - написал депутат. - Ситуация практически пыточная. Люди без еды и воды, без сна и отдыха вторые сутки".

По его сведениям, еще часть задержанных 31 января ждут решения суда в отделах полиции.

Аналогичные публикации появились и в соцсетях правозащитников. Так, в телеграм-канале "ОВД-инфо" со ссылкой на задержанных сообщается, что "спецприемник на Захарьевской улице оформляет примерно три человека в час", из-за чего и образовались очереди с автозаками.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, по итогам акции 31 января в воскресенье и понедельник были арестованы около 130 человек. Рассмотрены еще не все материалы.

Спецприемник на Захарьевской улице рассчитан на 160 мест; при необходимости количество спальных мест там могут увеличить до 200.

На нехватку мест в спецприемнике жаловались и задержанные 31 января в Москве. Они утверждают, что за 40 часов с момента задержания их почти не кормили, а на 6 утра вторника они девять часов провели стоя в полицейском автобусе у спецеприемника в Новой Москве. В СПЧ случившееся назвали организационным сбоем.

После полудня в ГУ МВД столицы заявили, что эта информация проверяется и что все, кому был назначен административный арест, уже размещены и накормлены.