Верховный суд принял иск ковид-диссидентов к правительству РФ

Истцы требуют исключить коронавирус из перечня опасных болезней

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ принял к производству иск ковид-диссидентов к правительству РФ, в котором истцы требуют от кабмина исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить в России ограничительные меры, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

Иск был подан президентом общественной организации "Лига защитников пациентов" Александром Саверским в конце января. Суд рассмотрит это дело 14 апреля. К участию в разбирательстве приглашен генпрокурор РФ Игорь Краснов. К иску присоединились свыше 400 человек.

В иске Саверский указывает, что число заразившихся COVID-19 "в несколько раз меньше, чем при других ОРВИ и гриппе", и при этом они "не входят в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

"Если проблема не будет решена правовым путем, протест усилится и уже будет иметь неправовые формы", - заявил он.

"Ъ" отмечает, что в конце января Саверский подал еще один иск к правительству с требованием отменить масочный режим, однако ВС отклонил его из-за "ошибок в оформлении". Президент "Лиги защитников пациентов" намерен исправить иск и вновь подать его.

"Коммерсантъ" также обращает внимание, что в то время как в мире "антиковидные" настроения усиливаются (речь идет о протестах ковид-диссидентов в Дании, Испании, Нидерландах и других странах), в России остается все меньше сомневающихся в реальности и опасности коронавируса. Издание приводит результаты опроса ФОМ в начале января, согласно которым доля россиян, отрицающих реальность пандемии, снизилась вдвое - с 12% (по данным июльского опроса ФОМ) до 6%.