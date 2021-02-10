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Второй регион в России отменил масочный режим

Второй регион в России отменил масочный режим
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Чечни с 10 февраля отменяют обязательное ношение масок в общественных местах, теперь масочный режим будет рекомендательным, написал в Telegram глава республики Рамзан Кадыров. Днем ранее о таком же решении объявил глава Удмуртии Александр Бречалов, в этом регионе масочный режим отменят с 12 февраля.

"Настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", - написал Кадыров.

Также в Чечне на фоне растущего интерес туристов к региону отменяются ограничения по передвижению через границы республики.

Эти решения были приняты после "тщательного изучения эпидемиологической обстановки" Чечне, которая была признана благоприятной, объяснил Кадыров.

"Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний", - заверил он и поблагодарил земляков за неукоснительное особлюдение всех ограничений, а врачей - за высокий профессионализм и верность профессии.

По данным федерального оперативного штаба на 10 февраля, с начала пандемии в Чечне выявлено 11 066 случаев COVID-19, умерли 109 заболевших.

Сейчас Минздрав и Роспотребнадзор считают необходимым, чтобы маски в общественных местах продолжали носить в том числе привившиеся и переболевшие, поскольку они могут оставаться носителями коронавируса. Условием для отказа от масочного режима они называют формирование популяционного иммунитета, для чего, по их оценке, нужно привить около 60% населения.

8 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что при благополучном течении вакцинации во всем мире в августе будет можно вернуться к жизни "с открытым забралом".

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Чечня Рамзан Кадыров Коронавирус Удмуртия Александр Бречалов Минздрав Роспотребнадзор

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