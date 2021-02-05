Новосибирские "медики" выдавали фальшивые справки об отсутствии COVID

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские совместно с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выявили в Новосибирской области злоумышленников, выдававших поддельные справки об отрицательных тестах на коронавирус, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Справки были изготовлены от имени одной из медицинских организаций. Незаконной деятельностью занимались два местных жителя и иностранец из ближнего зарубежья, который также проживал в Новосибирской области. "Никто из них не имеет никакого отношения к медицине", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным полиции, нелегальный бизнес по изготовлению фальшивых справок злоумышленники наладили в сентябре прошлого года. Они сами подыскивали из числа авиапассажиров тех, кто готов был приобрести у них поддельный документ, как правило, это были россияне, вылетающие за рубеж.

Сотрудники транспортной полиции задокументировали более 250 эпизодов их преступлений. При обысках в домах фигурантов были изъяты ноутбук с программами для изготовления документов, принтер, печати медорганизаций, планшет, мобильные телефоны, а также часть поддельных справок.

Линейный отдел МВД в аэропорту "Толмачево" возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).