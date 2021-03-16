В Москве задержан продавец фальшивых справок о прививке от COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полиция задержала 30-летнего москвича по подозрению в продаже фальшивых сертификатов о сделанной прививке от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оперативники отдела борьбы с экономическими преступлениями Северо-Восточного административного округа нашли в интернете объявление о продаже таких сертификатов без фактической вакцинации. Автор объявления просил за документ от 4000 до 5000 рублей, в зависимости от сроков изготовления. Эти деньги он просил перевести на банковскую карту.

Задержанный рассказал на допросе, что торгует сертификатами с осени 2020 года, с тех пор, как увидел у знакомого ткаой документ.

В его отношении возбужено уголовное дело по статье 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Полиция выясняет, сколько справок он успел продать и кому.