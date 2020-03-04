В Москве спрос на землю под строительство частных домов вырос втрое

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В феврале в Москве в три раза в годовом измерении вырос спрос на земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов - с полутора до пяти претендентов. Об этом сообщили в городском комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Там отметили, что эта тенденция продолжается. При этом большое количество предложений в границах старой и новой Москвы позволяет арендовать городскую землю на выгодных условиях, сказали чиновники.

"Минимальная февральская стартовая ставка арендной платы за участок для ИЖС составила 86 000 рублей, она же стала и итоговой ценой для участника. Cвыше 70% отыгранных аукционов пришлись на торги за право аренды земельных участков, расположенных в Троицком административном округе. Помимо этого, отдельные лоты были доступны в Северном, Западном, Восточном и Зеленоградском административных округах", - рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в феврале город продал на торгах на право заключения договоров аренды 17 земельных участков для ИЖС. Суммарный объем сделок по итогам февральских аукционов составил 33,9 млн рублей годовой арендной платы.

Гаман объяснил, что арендаторы должны в течение полутора лет возвести капитальные объекты на участках, по истечении этого срока возможно выкупить городскую землю или заключить договор аренды на 49 лет.