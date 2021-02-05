Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят проблемы в том, что из-за ограничений в связи с пандемией в России оказалось невозможным согласование любых протестных акций, но при этом власти проводят массовые мероприятия, например, парад Победы.

"Нет, в этом нет никакой проблемы", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Был задан вопрос, не видят ли в Кремле проблемы в том, что по сути все акции, выражающие протестные мнения, запрещены из-за коронавируса.

При этом он отметил, что "практика может быть разной от региона к региону". "Подаются заявки на проведение акций. Какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то - нет", - сказал Песков.

В Кремле также не видят необходимости в новых правилах согласования массовых акций в условиях ограничений из-за пандемии.

"Какие-то специальные режимы для ковида выдумывать нет смысла. Здесь нужно принимать меры, чтобы не допускать расползания инфекции", - сказал Песков журналистам.

Комментируя реплику о том, что в ряде стран были приняты новые нормы согласования массовых акций в связи с эпидемиологической обстановкой, Песков заметил, что "в большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями".

Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле противоречия между необходимостью соблюдать противоэпидемиологические требования и правом людей на выражение собственного мнения, Песков заметил, что "люди не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов".

Внимание пресс-секретаря президента обратили на то, что некоторые массовые мероприятия, такие как парад Победы, в условиях ограничений все же проводятся.

"Это более упорядоченные мероприятия", - отреагировал Песков.