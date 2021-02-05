Всероссийскую перепись населения вновь перенесли из-за пандемии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение на фоне неопределенной эпидемиологической ситуации перенести основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, сообщил журналистам замглавы Росстата Павел Смелов.

Перепись населения переносится уже второй раз - изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но из-за пандемии она была перенесена на апрель 2021 года.

"Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства. Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям - падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все-таки мы не знаем - как дальше будет складываться ситуация и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет", - пояснил он причины переноса переписи.

Смелов сообщил, что предложение о переносе сроков переписи было подготовлено Росстатом и Минэкономразвития, внесено письмом Минэкономразвития в правительство и по результатам обсуждения было поддержано премьер-министром РФ. По его словам, в течение месяца соответствующее постановление будет подготовлено.

В Росстате пояснили, что "в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний", поэтому и был выбран этот месяц.

Смелов также сообщил, что принято решение временно приостановить проведение переписи в труднодоступных районах (она стартовала в октябре 2021 года), а новый график будет утвержден по результатам обсуждения с регионами. При этом он отметил, что уже было переписано примерно 50 тыс. человек в таких районах, и они будут переписаны заново.

Первые результаты переписи теперь появятся в январе-феврале 2022 года (ранее планировалось в конце 2021 года).

Смелов также сообщил, что бюджет переписи несколько вырастет. Во-первых, по его словам, уже было набрано определенное число работников для переписи, и они не будут увольняться. Во-вторых, по словам Смелова, Росстат предложил увеличить оплату работу переписчикиов (их порядка 360 тыс. человек), которая пока составляет порядка 18 тыс. рублей - эти цифры предлагались еще в 2018 году и с тех пор выглядят уже достаточно скромно. Кроме того, дополнительные траты будут на средства индивидуальной защиты. Ранее бюджет переписи оценивался примерно в 32 млрд рублей, новая цифра, по его словам, появится по результатам обсуждения в том числе с Минфином в ближайшее время.

Как сообщалось, Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях центров "Мои документы".