Приставов не пустили в занятый экс-схиигуменом Сергием монастырь

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Охранники Среднеуральского женского монастыря отказались пустить на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, которые прибыли туда для проведения строительно-технической экспертизы, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"По моим данным, запустили только эксперта", - сказала собеседница агентства.

Она также подчеркнула, что "захватчики монастыря спешат представить в информационном поле законные действия "штурмом монастыря", чтобы в очередной раз попытаться оправдать собственное беззаконие".

В свою очередь соратник отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия Всеволод Могучев сообщил, что представители Екатеринбургской епархии, журналисты и "вооруженные представители службы судебных приставов" приехали в монастырь без уведомления.

"Зачем они приехали в таком качестве, никого не уведомив о том, что здесь будет происходить?!", - сказал он в видеообращении, опубликованном в одном из телеграм-каналов.

Официальным комментарием пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Ранее пресс-служба епархии сообщила, что во вторник на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, начались работы по строительно-технической экспертизе, которая необходима для оформления зданий. Вместе с представителями церкви туда прибыли назначенные судом эксперты и судебные приставы.

20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря. 26 октября оно было принято к производству.

Кроме того, в декабре епархия в рамках иска подала ходатайство о запрете любым лицам на территории монастыря "чинить препятствия деятельности экспертов" и сопровождающим их лицам во время обследования здания храма. Суд его удовлетворил. Следующее заседание по иску состоится 5 февраля.