Антон Дроздов покинул пост замминистра финансов РФ в рамках сокращения

Заместитель министра финансов РФ Антон Дроздов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Антон Дроздов после года работы в Минфине РФ освобожден от должности заместителя министра в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 февраля, оно опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Таким образом Дроздов стал первым из заместителей Антона Силуанова, кто попал под сокращение в рамках оптимизации системы госуправления.

Поправками в постановление "О вопросах Министерства финансов", подписанными премьер-министром 28 декабря, количество заместителей министра было сокращено с 12 до 10.

Вторым из заместителей, кто может попасть под сокращение, ранее газета "Известия" со ссылкой на источники называла одного из старейших статусных сотрудников министерства - Татьяну Нестеренко, которая пришла в Минфин еще в январе 1998 года сразу на должность замминистра - начальника Главного управления федерального казначейства.

Дроздов был назначен на должность замминистра финансов в январе 2020 года в период формирования правительства под руководством Михаила Мишустина после того, как на занимаемую им должность председателя правления Пенсионного фонда РФ был назначен Максим Топилин, покинувший пост министра труда и социальной защиты. При этом министром труда и соцзащиты стал экс-замминистра финансов РФ Антон Котяков.

На данный момент у министра 11 заместителей: из них два первых - Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, а также Алексей Моисеев, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Сазанов, Михаил Котюков, Андрей Круглов, Тимур Максимов, Павел Кадочников, Ирина Окладникова. При этом почти половина действующих замов была назначена в 2020 году (Кадочников, Котюков, Максимов, Окладникова и Сазанов).