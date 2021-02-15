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Круглов стал вторым попавшим под сокращение замглавы Минфина РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Андрей Круглов освобожден от должности заместителя министра финансов РФ в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 12 февраля, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов.

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Круглов был назначен замминистра в мае 2019 года, пришел на эту должность с позиции заместителя председателя правления "Газпрома". В Минфине занимался вопросами взаимодействия в части инвестиций.

Он стал вторым замминистра финансов, который покинул министерство в рамках оптимизации системы госуправления. 5 февраля стало известно, что под сокращение попал Антон Дроздов, которого назначили на должность в январе 2020 года.

Поправками в постановление "О вопросах министерства финансов", подписанными премьер-министром 28 декабря, количество заместителей министра было сокращено с 12 до 10.

На данный момент у министра десять заместителей: из них два первых - Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, а также Алексей Моисеев, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Сазанов, Михаил Котюков, Тимур Максимов, Павел Кадочников, Ирина Окладникова. При этом почти половина действующих замов была назначена в 2020 году (Кадочников, Котюков, Максимов, Окладникова и Сазанов).

Андрей Круглов

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