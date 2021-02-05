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Красноярский край предъявит новые претензии "Норникелю" из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Красноярского края намерены заявить о дополнительных претензиях к "Норникелю" для возмещения ущерба природе региона, помимо 146 млрд рублей, которые компания по решению суда обязана выплатить в федеральный бюджет, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Александра Усса.

"Ожидаемое и справедливое решение. На восстановление экосистемы потребуются годы. Нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края", - приводятся слова Усса в сообщении.

Как сообщалось, арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, постановив взыскать 146,177 млрд рублей.

"Норникель" заявил, что внимательно изучит постановление суда. Компания пока не уточнила, будет ли она обжаловать или исполнять это решение.

29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, сам "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.

Хроника 29 мая 2020 года – 05 февраля 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Красноярский край Александр Усс Норникель НТЭК

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