"Норникель" взял тайм-аут на изучение решения суда по иску на 146 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" заявил, что внимательно изучит постановление суда о возмещении ущерба в размере 146,2 млрд рублей, когда получит полный текст. Пока ГМК не говорит ни о его обжаловании, ни о его исполнении.

В компании напомнили, что по закону решение суда вступит в законную силу через месяц со дня изготовления полного текста, если его не обжалуют.

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к структуре "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении ущерба окружающей среде в результате аварии 29 мая прошлого года на ТЭЦ-3 Норильска.

Сумма иска была около 147,7 млрд рублей. Суд решил, что НТЭК должна возместить 146,2 млрд рублей (примерно $1,9 млрд по текущему обменному курсу). Основная часть суммы пойдет в федеральный бюджет, небольшая доля - в бюджет Норильска.

Ранее Росприроднадзор озвучил уточненную сумму для возмещения вреда, причиненного окружающей среде - около 145 млрд рублей, но при этом не ходатайствовал об уточнении исковых требований.

Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала лично следить, чтобы взысканные 146 млрд рублей целевым образом расходовались на экологические проекты, в первую очередь, в Норильске и в Красноярском крае.

"Норникель" в отчетности за первое полугодие прошлого года отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования. Взыскание этой суммы предполагает реализацию наихудшего для компании сценария, комментировали ранее топ-менеджеры "Норникеля".

Сама компания оценивала нанесенный вред окружающей среде в 21,4 млрд рублей. Экспертная организация АНО "Экотерра", привлеченная "Норникелем" для оценки вреда, оценила его еще меньше - в 17,94 млрд рублей. "Экотерра" считала по той же методике Минприроды, но применила иные коэффициенты, в частности, коэффициент длительности негативного воздействия установила на уровне 1,1. "Экотерра" при этом ссылается на справку НТЭК, согласно которой от начала аварии до старта работ по ликвидации прошло 2 часа и 5 минут.

29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 000 тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей. В "Норникеле" высказывали версию о просадке грунта под резервуаром из-за аномально мягкой погоды и таяния мерзлоты.

Изучавшая причины аварии комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что разгерметизация произошла из-за слабой несущей способности плитного ростверка основания и свай резервуара с дизельным топливом.