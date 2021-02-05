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Суды Москвы назначили протестующим 927 арестов и 1227 штрафов

Суды Москвы назначили протестующим 927 арестов и 1227 штрафов
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Московские суды с 23 января рассмотрели более 2169 материалов о нарушениях на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального, подсчитали в пресс-службе Мосгорсуда.

На 5 февраля в суды поступили 4908 административных дел по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий) и части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению представителю власти). Речь идет о задержанных в дни акций 23 и 31 января и 2 февраля.

"Всего арестовано 972 человека - 30 по 19.3 КоАП и 942 по 20.2; оштрафованы 1 232 человека - пять по 19.3 КоАП и 1227 по 20.2", - сообщили в Мосгорсуде.

Остальные материалы находятся в производстве судов.

Объединенная служба судов Петербурга ведет такой же подсчет. По ее данным на 5 февраля в городские суды поступило 1430 административных дел на задержанных, из них уже рассмотрены 1149. 354 человека получили административный арест, 659 - штрафы, двоим назначили обязательные работы. Еще 11 дел суд прекратил, а 123 - вернул следствию.

Протесты в Москве

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Москва Петербург Мосгорсуд Алексей Навальный

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