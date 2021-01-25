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Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве

Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве
Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированной акции на Пушкинской площади
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Московские суды за два дня рассмотрели около 100 материалов о нарушениях в ходе несанкционированной акции оппозиции в столице 23 января.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, вынесено 30 решений о назначении административных арестов: шесть участников акции подвергнуты административному аресту за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, еще 24 человека отправлены под арест за нарушения правил организации либо проведения публичного мероприятия. Сроки арестов, назначенные судами, составляют от 7 до 15 суток.

Кроме того назначены 64 административных штрафа в размере от 10 до 250 тысяч рублей.

По ее словам, на 25 января в суды Москвы поступило 448 дел об административных правонарушениях по различным частям статьи 20.2 и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

"Остальные административные материалы находятся в производстве судов", - сказала представитель Мосгорсуда.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

По данным столичного управления МВД РФ, в мероприятии в Москве приняли участие 4 тысячи человек.

Как заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, в ходе несанкционированной акции Москве было задержано более 1000 человек.

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Москва Алексей Навальный

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