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В центре Москвы на акциях задержали около 10 человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Около десяти человек задержаны на несанкционированных акциях в центре Москвы, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

МоскваВ центре Москвы начались задержания на акции в поддержку НавальногоВ центре Москвы начались задержания на акции в поддержку НавальногоЧитать подробнее

Утром в воскресенье в преддверии акции большая часть центра столицы оказалась перекрыта сотрудниками правоохранительных органов. Сторонники оппозиции начали собираться у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Затем они направились в сторону метро "Красные ворота".

Полицейские неоднократно предупредили собравшихся о незаконности мероприятия. Активисты никак не отреагировали. После этого начались задержания.

Задержания происходят на Трубной и Сухаревской площадиях и Чистых прудах.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, были задержаны более тысячи человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.

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