Российские биржевые индексы выросли вопреки падению котировок "Норникеля"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги пятницы в плюсе вслед за ростом мировых площадок и котировок нефти (Brent снова превысила $59 за баррель) на ожиданиях восстановления экономики и постепенного спада пандемии. Подешевели бумаги "Норникеля" после решения суда взыскать с ГМК 146 млрд рублей за ущерб на норильской ТЭЦ.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 3392,73 пункта, максимумом дня была отметка в 3406,22 пункта. Индекс РТС вырос на 2,1%, до 1431,76 пункта. Цены основных blue chips показали смешанную динамику в пределах 2,8%.

Доллар подешевел на 86 копеек до 74,65 рубля, золото подорожало на 0,7%, до $1804,3 за унцию, серебро прибавило 2%.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,5-4,7%, доллар подешевел на 1,11 рубля.

Подорожали в пятницу АДР Ozon (+6,9%, до 4438 рублей), акции "Газпром нефти" (+2,8%), АФК "Система" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Газпрома" (+1,7%), "Россетей" (+1,7%), "Роснефти" (+1,5%), банка ВТБ (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), "МТС" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,1%).

Сбербанк утром в пятницу отчитался за январь: банк получил 86,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 80,2 млрд рублей годом ранее и 62,5 млрд рублей в декабре.

Подешевели акции "ММК" (-2%), "Норникеля" (-1,9%), "НЛМК" (-0,9%), "Магнита" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "РусГидро" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, постановил взыскать 146 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять агрессивным действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

В Кремле назвали слова Байдена агрессивной и неконструктивной риторикой, отметив, что даже при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций завершил неделю на оптимистичной ноте на фоне улучшения настроений на мировых рынках. Восстановление российского рынка в четверг-пятницу отчасти вызвано снятием опасений по поводу санкций, которые, как стало известно, не повлияют на динамику самого рынка. Тем не менее, нет сомнений в том, что США будут вводить новые санкции как в первом, так и во втором квартале 2021 года, после того, как завершится расследование о предполагаемом вмешательстве России во внутриполитические дела США, которое было инициировано Джозефом Байденом. Впрочем, вряд ли новые меры сильно повлияют на рынок.

В США в четверг индексы акций выросли на 1,1-1,2%, при этом индикатор S&P 500 (+1,1%) достиг рекордного максимума, превысив 3870 пунктов.

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщила The Hill директор Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

В пятницу также преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,01-0,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,5%, превысив 3890 пунктов).

По данным Минтруда США, число рабочих мест в январе выросло на 49000, при этом прогнозы роста варьировались от 50 000 до 105 000 мест. Безработица в США в январе снизилась до 6,3% с 6,7%, тогда как изменений не ожидалось.

Дефицит баланса внешней торговли США в декабре сократился до $66,6 млрд, ожидалось снижение до $65,7 млрд.

На нефтяном рынке цены обновили максимумы за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу; цена нефти Brent к 18:50 по Москве находилась на $1,3 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $59,56 за баррель (+1,2% и +0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $56,98 за баррель (+1,3% и +1% в четверг).

По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств, что улучшает перспективы спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+7,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,4%), "ТГК-2" (+2,5%), ПАО "Самолет" (+2,5%), "Объединенной вагонной компании" (+2,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (-5,4% и -2,4% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,6%), акции ПАО "Русолово" (-4,2%), "Селигдара" (-2,8%), "Квадры" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,65 млрд рублей (из них 18,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,44 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 8,71 млрд рублей - на акции "Газпрома").