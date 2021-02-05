Акции "Норникеля" подешевели на решении суда о взыскании 146 млрд руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу замедлил подъем из-за локальной фиксации прибыли игроками после оптимистичной недели и на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent стабилизировалась в районе $59,5 за баррель); бумаги "Норникеля" подешевели после решения суда взыскать с ГМК 146 млрд рублей за ущерб на норильской ТЭЦ.

К 16:40 индекс МосБиржи составил 3379,53 пункта (+0,2%, максимум дня - 3406,22 пункта), индекс РТС - 1426,25 пункта (+1,7%); динамика цен основных blue chips смешанная в пределах 3%.

Доллар подешевел до 74,64 рубля (-0,86 рубля), золото стоит $1804,8 за унцию (+0,9%), серебро прибавило 1,9%.

Подорожали АДР Ozon (+2,9%), акции АФК "Система" (+2,2%), ГДР TCS Group (+2,1%), бумаги "Газпром нефти" (+2,1%), "Роснефти" (+1,4%), банка ВТБ (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Россетей" (+1,3%), "Газпрома" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Сбербанк утром в пятницу отчитался за январь: банк получил 86,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 80,2 млрд руб. годом ранее и 62,5 млрд руб. в декабре.

Подешевели акции "Норникеля" (-3%), UC Rusal (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "НЛМК" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, постановил взыскать 146 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять агрессивным действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки. В Кремле назвали слова Байдена про отношения с Россией агрессивной и неконструктивной риторикой, отметив, что даже при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций завершает неделю на оптимистичной ноте на фоне улучшения настроений на мировых рынках. Восстановление российского рынка в четверг-пятницу отчасти вызвано снятием опасений по поводу санкций, которые, как стало известно, не повлияют на динамику самого рынка. Тем не менее, нет сомнений в том, что США будут вводить новые санкции как в первом, так и во втором квартале 2021 года, после того, как завершится расследование о предполагаемом вмешательстве России во внутриполитические дела США, которое было инициировано Джо Байденом. Впрочем, вряд ли новые меры сильно повлияют на рынок.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", президент Байден, выступая с новой концепцией внешней политики США, заявил о прекращении "изоляции" США в мировой политике, налаживании отношений, в том числе и торговых, с партнерами. При этом в ответ на враждебные действия России и Китая США не будут "идти на уступки", а будут стараться получить поддержку других стран в противодействии РФ и КНР. Тем не менее, президент подчеркнул, что сотрудничество по особо важным вопросам необходимо.

Ключевым событием пятницы является отчет по рынку труда в США за январь. Состояние рынка труда - основной индикатор для ФРС в условиях, когда регулятор уже дал понять, что готов к превышению инфляцией целевого уровня. Более того, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что бюджетные стимулы также должны быть привязаны к состоянию рынка труда, так как власти могут недооценивать сроки восстановления экономики, при этом в случае быстрого возврата рынка труда к норме программы автоматически бы завершились. Эти заявления также позитивны для рынка, так как увеличивают потенциальный срок, в течение которого бюджет будет оказывать поддержку экономике.

Нефть Brent приближается к отметке $60 за баррель. Рынок на фоне общего позитива продолжают поддерживать сделка ОПЕК+ и дополнительное снижение добычи в ближайшие месяцы на 1,425 млн б/с.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков ожидает, что восстановление акций "Газпрома" в ближайшую неделю, скорее всего, продолжится.

Появившиеся сигналы о смягчении позиции администрации нового президента США в отношении "Северного потока 2" повышают шансы на завершение проекта, что может оказать хорошую поддержку котировкам акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе. Публикация о рекордных поставках на экспорт в январе также позитивно воспринята участниками рынка. Плюс ко всему цены на природный газ вновь превысили $3,0 за 1 млн Btu, хотя еще неделей ранее торговалась ниже $2,6.

Кроме того, неплохо выглядят акции Сбербанка, которые фактически отыграли падение последней недели января. Динамика Индекса МосБиржи немного отстает от изменения цен на акции Сбербанка. Поддержку акциям банка оказала финансовая отчетность по РСБУ за январь. С большой вероятностью динамика котировок акций Сбербанка в ближайшую неделю останется в рамках доминирующего рыночного тренда. Возможности продолжения коррекции вверх сохраняются с целевым уровнем 275-280 руб. за обыкновенную акцию. В то же время не стоит сбрасывать со счетов возможный санкционный риск, который вырос в последнее время. В случае его обострения возможен рост волатильности на рынке, считает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть растет на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией (суммарно на 1,425 млн б/с). Кроме того, днем ранее стало известно, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Европы.

Инвесторы следят за признаками продолжения восстановления экономики, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом и появление новых мутаций, против которых действующие вакцины могут быть менее эффективными. Между тем вакцинация в США ускоряется, что дает надежду на более быстрое восстановление позднее в этом году. Ажиотаж вокруг акций некоторых компаний, которые стали крайне популярными на интернет-форумах в последнее время, спал. Сейчас пришло время осторожного оптимизма: рынок вернулся к фундаментальным показателям, поскольку волатильность сохранится, но рынки в конечном итоге будут постепенно расти, считает аналитик.

Инвесторы ждут следующих шагов в направлении нового пакета налогово-бюджетных стимулов в США. Байден в ходе общения с представителями Демократической партии ранее на этой неделе дал понять, что готов ограничить круг лиц, которые получат по $1400. Рынок предполагает, что стоимость новых стимулов составит примерно $1 трлн. Любая цифра выше этой будет позитивна для фондового рынка, так как это один из факторов поддержки, на который инвесторы рассчитывают во втором квартале.

При отсутствии поводов для фиксации прибыли рост рисковых активов еще какое-то время может продолжаться. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3380-3430 пунктов. Агентство Fitch Ratings в пятницу вечером опубликует рейтинг РФ, что тоже может повлиять на рынок, считает Абелев.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов отмечает, что сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок.

Американские фондовые индексы вернулись к историческим максимумам и смогли отыграть потери предыдущей недели. Восходящее движение на рынке, помимо сохраняющихся надежд на скорое принятие дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США, поддерживается улучшением ситуации как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами, а также благодаря неплохой макроэкономической статистике.

Индекс МосБиржи подскочил к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть "фишки", а также бумаги из горнодобывающего сегмента. Пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть будут акции нефтегазового сектора, считает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, рост нефти отражает более оптимистичный взгляд участников рынка на перспективы 2021 года. Это связано как с текущим снижением запасов нефти в США, так и с перспективами регуляторного давления на отрасль со стороны новой администрации, что ограничивает потенциал роста производства сырья.

Технической целью по контрактам на Brent выступает круглая отметка $60 за баррель. При этом для такого сильного "бычьего" тренда может быть характерно избыточное движение в район $61-62 за баррель, и только потом стоит ожидать развития коррекции. Форма коррекции, горизонтальная или зигзагообразная, будет зависеть от сантимента. В настоящий момент боковое движение выглядит более вероятным, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 1,1-1,2%, при этом индикатор S&P 500 (+1,1%) достиг рекордного максимума, превысив 3870 пунктов.

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

В пятницу также преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,01-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Согласно вышедшим в пятницу данным Минтруда США, число рабочих мест в январе выросло на 49 тыс., при этом прогнозы роста варьировались от 50 до 105 тыс. мест. Безработица в США в январе снизилась до 6,3% с 6,7%, тогда как изменений не ожидалось.

Дефицит баланса внешней торговли США в декабре сократился до $66,6 млрд, ожидалось снижение до $65,7 млрд.

На нефтяном рынке цены обновили максимумы за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу; цена нефти Brent находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:40 по московскому времени составила $59,47 за баррель (+1,1% и +0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $56,84 за баррель (+1,1% и +1% в четверг).

По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств, что улучшает перспективы спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+6,9%), "ТГК-2" (+3,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,7%), ПАО "Самолет" (+2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,8%), "Объединенной вагонной компании" (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (-5,4%), "Варьеганнефтегаза" (-3,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,6%), акции "Квадры" (-2,6%), "Селигдара" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 63,88 млрд рублей (из них 15,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,35 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 5,16 млрд рублей - на акции "Газпрома").