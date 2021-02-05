Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря сигналам об улучшении ситуации с пандемией COVID-19 в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,2%, причем первый превысил 3400 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3400,19 пункта (+0,8%), индекс РТС – 1419,98 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 75,29 рубля (-0,22 рубля), золото стоит $1797,1 за унцию (+0,3%).

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять агрессивным действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

Подорожали АДР Ozon (+1,7%), акции "Магнита" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,5% "префы"), "Роснефти" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), банка ВТБ (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ММК" (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), "МТС" (-0,2%).

Сбербанк утром в пятницу отчитался за январь: банк получил 86,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 80,2 млрд руб. годом ранее и 62,5 млрд руб. в декабре.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу позитивный: дорожают сырьевые контракты на нефть и промышленные металлы, растут азиатские индексы. На валютном рынке небольшое затишье в виде скромного укрепления доллара и нейтральной динамики сырьевых валют. Однако доллар укреплялся в течение нескольких дней, и может подвергнуться техническим распродажам. Для российского рынка и рубля фактором роста остается нефть Brent, которая поднялась выше $59 за баррель. Из корпоративных событий дня стоит обратить внимание на отчетность Сбербанка по РСБУ за январь.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также полагает, что сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок.

Американские фондовые индексы вернулись к историческим максимумам и смогли отыграть потери предыдущей недели. Восходящее движение на рынке, помимо сохраняющихся надежд на скорое принятие дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США, поддерживается улучшением ситуации как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами, а также благодаря неплохой макроэкономической статистике.

Индекс МосБиржи подскочил к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть "фишки", а также бумаги из горнодобывающего сегмента. Пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть будут акции нефтегазового сектора, считает аналитик.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, рынок акций США вырос на фоне лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США и сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США.

В пятницу Германия опубликует данные по производственным заказам за декабрь, а Франция - изменение уровня занятости в IV квартале, в США выйдет отчет по рынку труда. Череда сильных отчетов способствовало тому, что индекс широкого рынка S&P 500 смог обновить максимум. Сохранение позитивных тенденций сезона отчетностей и надежда на новый, более масштабный, пакет стимулов экономики США продолжат толкать индексы вверх, другие риск факторы американский рынок предпочитает не замечать, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций выросли на 1,1-1,2%, при этом индикатор S&P 500 (+1,1%) достиг рекордного максимума, превысив 3870 пунктов.

Трейдеры оценивали новые отчеты компаний и статистические данные.

Число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе составило 779 тыс., тогда как ожидалось 830 тыс. Стоимость рабочей силы в США в IV квартале выросла на 6,8% (ожидался подъем на 4%), а производительность труда в этот период упала на максимальные с 1981 года 4,8% (ожидалось снижение на 2,8%).

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

Американский малый бизнес по-прежнему испытывает стресс из-за пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса 12 региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС). Многие респонденты говорят, что дальнейшая государственная поддержка имеет решающее значение для их выживания.

При этом главы Федеральных резервных банков Чикаго и Сент-Луиса Чарльз Эванс и Джеймс Баллард сказали, что ФРС не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы.

В пятницу также преобладает рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены также растут, обновляя максимумы за год, на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу; цена нефти Brent превысила $59 за баррель и находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $59,16 за баррель (+0,5% и +0,7% в четверг), мартовская цена WTI – $56,57 за баррель (+0,6% и +1% в четверг).

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств, что улучшает перспективы спроса на нефть.