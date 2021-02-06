Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Центре имени Гамалеи Минздрава России работают над ускорением разработки вакцин от новых штаммов коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро, эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - сказал Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Также он сообщил, что в ближайшее время центр проверит эффективность вакцины "Спутник V" в отношении новых штаммов коронавируса - бразильского, южноафриканского и других.

В начале февраля сообщалось, что ученые не выявили на территории России штаммов COVID-19 из Великобритании, США, ЮАР и Бразилии.