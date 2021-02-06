Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 392 577+534 589

В Центре им. Гамалеи назвал COVID-вакцину безопасной для аллергиков

В Центре им. Гамалеи назвал COVID-вакцину безопасной для аллергиков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков не существует, сообщил директор центра им.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

"Этот вопрос фактически решен уже. Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний", - сказал Гинцбург интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам Гинцбурга, если у человека "опоясывающий лишай, если он не в стадии обострения, у человека нет сыпи, безусловно, его надо вакцинировать".

При этом, "если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, которая очень часто присутствует, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации, конечно, надо избегать контакта, чтобы не было приступа".

Тем, у кого аллергия на цветение, по словам Гинцбурга, можно "спокойно вакцинироваться", если есть понимание, что контакта с аллергеном не будет в течение нескольких недель.

Россия еще до июня сможет вакцинировать от коронавируса COVID-19 всех граждан, желающих привиться, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью "Вести в субботу".

С ним согласен Гинцбург который сказал, что "все прекрасно понимают, и наше руководство ответственное понимает, что с этой инфекцией надо бороться в первую очередь, конечно, внутри своих границ". Тем не менее, "для того чтобы побороть эту опасность, надо с ней бороться на территории всей планеты, никуда не денешься", добавил ученый.

Хроника коронавируса. Февраль.

9
Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США
Хроника 09 января 2020 года – 06 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи ускорит создание вакцин от новых штаммов COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 16,6 тыс. человек

Корабль противоминной обороны ЧФ направился в Средиземноморье

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

В следующем году начнутся испытания многоразового ракетного двигателя

В следующем году начнутся испытания многоразового ракетного двигателя

Telegram заблокировал каналы с данными участников протестов и силовиков

Telegram заблокировал каналы с данными участников протестов и силовиков

Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен

Пожар на нефтезаводе в Уфе потушен

Источник сообщил о пожаре на нефтяном заводе в Уфе

Что произошло за день: пятница, 5 февраля

МИД Польши предупредил о последствиях высылки польского дипломата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');