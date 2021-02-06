В Центре им. Гамалеи назвал COVID-вакцину безопасной для аллергиков

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков не существует, сообщил директор центра им.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

"Этот вопрос фактически решен уже. Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний", - сказал Гинцбург интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам Гинцбурга, если у человека "опоясывающий лишай, если он не в стадии обострения, у человека нет сыпи, безусловно, его надо вакцинировать".

При этом, "если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, которая очень часто присутствует, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации, конечно, надо избегать контакта, чтобы не было приступа".

Тем, у кого аллергия на цветение, по словам Гинцбурга, можно "спокойно вакцинироваться", если есть понимание, что контакта с аллергеном не будет в течение нескольких недель.

Россия еще до июня сможет вакцинировать от коронавируса COVID-19 всех граждан, желающих привиться, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью "Вести в субботу".

С ним согласен Гинцбург который сказал, что "все прекрасно понимают, и наше руководство ответственное понимает, что с этой инфекцией надо бороться в первую очередь, конечно, внутри своих границ". Тем не менее, "для того чтобы побороть эту опасность, надо с ней бороться на территории всей планеты, никуда не денешься", добавил ученый.