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В РФ упростили получение субсидий на постройку стационаров для пенсионеров

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российским регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста, для этого предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

В пресс-службе рассказали, что в их числе - свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект.

"Теперь их можно будет направить уже после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству. До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы", - отметили в кабмине.

По его данным, решение сократит сроки заключения соглашений, даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к оперативной подготовке документов. В пресс-службе добавили, что в результате это ускорится начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста, в том числе одиноких пенсионеров и инвалидов.

Постановлением, которое подписал премьер России Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан".

Как отметили в пресс-службе, "глава кабмина не раз отмечал, что, когда речь идет о благополучии, здоровье и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо свести к минимуму".

Михаил Мишустин

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