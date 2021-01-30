В России с 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Со следующего месяца размер некоторых пособий увеличится на 4,9%, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

Отмечается, что речь, в том числе, идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

Как рассказали в пресс-службе, в числе таких выплат - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, напомнили в кабмине.