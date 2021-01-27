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Субсидии на оплату ЖКУ в Москве продлили автоматически до 1 апреля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) продлеваются автоматически до 1 апреля 2021 года, такую поддержку получают более 1 млн москвичей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Жителям столицы не нужно подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на оплату ЖКУ, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года", - сказал Бирюков журналистам в среду.

Он напомнил, что в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода. Заммэра уточнил, что сейчас субсидией на оплату ЖКУ пользуются более 1 млн москвичей, из которых свыше 80% - пенсионеры.

По его словам, ранее из-за пандемии коронавируса было решено автоматически продлить выплаты до конца 2020 года, и сейчас эта мера социальной поддержки вновь продлена.

"Выплаты предоставляются на шесть месяцев. Ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи. С 1 января процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Москва

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