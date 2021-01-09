Прожиточный минимум на душу населения в 2021-м составит 11 653 рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство России установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год в размере 11 653 рублей, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров.

Постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на этот год подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Согласно сообщению пресс-службы, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

Пресс-служба правительства напоминает, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, пояснили в кабмине.