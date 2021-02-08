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Мишустин обещал следить за проблемой уроков физики и химии в сельских школах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Проблема недостаточно качественного изучения естественных наук в сельских школах уже решается, а правительство впредь будет уделять ей повышенное внимание, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это в ходе визита в центр поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".

Можно ли улучшить качество естественно-научного образования в сельских школах, премьера спросил призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" Михаил Пчелинцев.

"Да, она (проблема. - ИФ.) решается. В этом году я даже посмотрел по Адыгее - 25 школ будут оснащены, а в течение 3 лет 75 школ сельских будут дооснащены оборудованием", - сказал Мишустин.

Он заверил, что есть соответствующая программа, на нее выделяются деньги, но предстоит еще много работать, "чтобы на селе было все, в том числе и обеспечение оборудованием" и чтобы дети могли получить базовое образование в любой точке страны.

Михаил Мишустин правительство Адыгея Полярис

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