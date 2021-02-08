Систему видеоконференцсвязи для школ РФ наполнили "проверенным контентом"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Для российских школ создана отечественная система видеоконференцсвязи, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы уходим от зарубежного программного обеспечения. Уже создана ВКС (система видеоконференцсвязи - ИФ) отечественная для школ", - сказал Кравцов в понедельник в ходе поездки в Адыгею.

По его словам, в ней содержится "проверенный контент" и своя социальная сеть. "Это дополнит традиционное образование, от которого мы никогда не откажемся", - отметил министр.

В январе Кравцов уже заявлял, что дистанционное обучение в России никогда не заменит традиционное, но будет использоваться точечно по мере необходимости.

"Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения", - сказал Кравцов 12 января в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что цифровая образовательная среда, дополняющая традиционное обучение, уже создана. По его словам, она отвечает на вызовы и усиливает классическое образование.

"Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами", - сказал Кравцов.