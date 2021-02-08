Свыше половины россиян сочли, что российская наука отстает от мировой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Более половины россиян полагают, что российская наука отстает от мировой и считают необходимым повысить уровень финансирования отечественной науки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Из 55% - тех, кто считает российскую науку отстающей, 21% респондентов уверен в существенном отставании, а 34% опрошенных полагают, что это отставание не является существенным.

По данным опроса, в том, что российская наука опережает мировую, уверен 31% сограждан (8% респондентов полагают, что это опережение значительно, 23% опрошенных считают, что оно не столь существенно).

Больше половины граждан РФ (56%) считают необходимым повысить уровень финансирования российской науки, поскольку нынешний уровень часто не позволяет российским учёным делать прорывные открытия.

В свою очередь, каждый третий россиянин (34%) полагает, что, прежде всего, следует повышать компетентность ученых, иначе финансовые вливания в науку не приведут к новым открытиям, отмечают социологи.

Согласно опросу, 51% россиян уверен, что решать, в каком направлении должна развиваться отечественная наука, в первую очередь, должны сами ученые, среди сограждан в возрасте 18-24 лет так считают почти две трети респондентов (63%).

Исследование показало, что почти каждый четвертый россиянин (23%) уверен, что это, прежде всего, является задачей государства, органов власти, среди опрошенных в возрасте от 60 лет и старше такого мнения придерживается каждый третий (34%).

По данным ВЦИОМ, 13% россиян убеждены, что первыми, кто должен задавать направление для науки, должны быть обычные люди, 4% участников опроса полагают, что ставить такие задачи перед учеными должен бизнес.

Всероссийский инициативный опрос, приуроченным к Дню российской науки, был проведён 30 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.