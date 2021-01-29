Каждая десятая компания ввела дресс-код для удаленщиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В России руководство 10% компаний ввело требования по дресс-коду для сотрудников, которые перешли на удаленную работу, но общаются с коллегами и клиентами во идеосвязи, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В банковско-финансовой сфере внешний вид удаленщиков регламентируют 15% работодателей.

Опрос также показал, что чаще всего требования по дресс-коду для сотрудников, работающих удаленно, вводятся на предприятиях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (15%).

79% российских работодателей сказали, что не вводили дресс-код для сотрудников, работающих дистанционно. В сфере IT-технологий и телекоммуникаций так ответили 90%.

Опрос провели с 13 по 27 января 2021 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 128 населённых пунктах во всех федеральных округах.

Еще один недавний опрос SuperJob показал, что почти треть московских компаний решила сохранить удаленный режим для всех сотрудников, которые перешли на этот формат в связи с пандемией. В мае 2020 года сохранить удаленку были готовы только 21% компаний.