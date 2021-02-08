Летальность от COVID-19 в Москве в декабре оценена в 2,6%

Общая смертность в столице в декабре выросл на 56% в годовом исчислении

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2020 года в Москве от COVID-19 как основной причины умер 5251 человек, сообщил городской департамент здравоохранения.

При этом учитывались случаи, когда при отрицательном тесте на COVID-19 патологоанатомическое исследование и анализ клинических признаков показывал, что причиной смерти был коронавирус. Таких случаев за месяц было 842.

"Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи", - добавили в департаменте.

Там напомнили, что коронавирусная инфекция обостряет и иные заболевания, которые могут привести к смерти. За декабрь зафиксированы смерти от других причин 640 человек с положительным тестом на коронавирус. Кроме того, COVID-19 "оказал существенное влияние" на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 37 случаях.

"Летальность от коронавируса в Москве за декабрь составляет: 2,6%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 2,9%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении департамента.

В целом смертность в столице в декабре 2020 года выросла на 56% по сравнению с декабрем 2019 года, добавили в департаменте: 16 546 смертей, или на 5 988 больше, чем годом ранее.

Поскольку коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в декабре 2020 года в 5 891 случае, смертность от COVID-19 покрыла всю избыточную смертность, добавили чиновники.