Начальник СИЗО №1 в Иркутске уволен после проверки ФСИН

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Начальник следственного изолятора №1 Иркутска уволен по отрицательным мотивам. Об этом сообщает в среду пресс-бюро ФСИН России.

"Из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией ФСИН России, по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области", - говорится в сообщении.

С 18 января в регионе работает комиссия ФСИН, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН. Комиссией выявлены факты незаконных действий отдельных сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправных деяний со стороны осужденных. Материалы были переданы в региональное управление СКР. Возбуждены уголовные дела. Руководители СИЗО-1 и ИК-6 на время проверочных мероприятий были отстранены от работы.

Пресс-бюро ФСИН уточнило, что также временно отстранены от исполнения обязанностей замначальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1, замначальника ИК-6.

Комиссия ФСИН будет работать в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.