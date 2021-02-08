Арестованы оба росгвардейца, подозреваемые в убийстве в Махачкале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы заключил под стражу обоих братьев-росгвардейцев, обвиняемых в убийстве в здании отдела полиции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда Дагестана, Сулейман Курбанов и Салман Курбанов заключены под стражу на два месяца (до 5 апреля).

7 февраля стало известно, что двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану стали фигурантами дела об убийстве мужчины в отделении полиции УМВД России по Махачкале.

По версии следствия, 6 февраля примерно в 20:00 в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале двое сотрудников Росгвардии из-за ранее возникшей неприязни "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего местного жителя. Мужчина умер на месте.

Сообщалось, что убит бывший глава поселка Новокули. Его застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе.