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Арестованные братья-росгвардейцы имели право пронести оружие в отдел полиции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арестованные по делу об убийстве в отделе угрозыска братья-росгвардейцы Сулейман и Салман Курбанов имели право носить оружие и нет правил, по которым у них при входе в отдел полиции должны были бы изъять огнестрел, сказал журналистам глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.

Он отметил, что конфликт между братьями и бывшим главой села Новокули Абакаром Каплановым, который был убит 6 февраля, был долгим. Они жаловались на него в полицию, МВД давало оценку каждому их заявлению. Теперь их действия оценит следствие.

"У нас нет нормативных документов, которые позволяют изымать оружие у сотрудников при посещении наших объектов. Будь то прокурорский работник, следователь, сотрудник Росгвардии или ФСБ. Но в данной ситуации они были участниками конфликта и, возможно, надо было предвидеть и изъять оружие", - допустил министр.

По его словам, руководство МВД Дагестана проводит проверку по факту проноса оружия Курбановыми в отдел полиции.

6 февраля Абакара Капланова застрелили в одном из кабинетов в Советском отделе угрозыска полиции в Махачкале. В его убийстве заподозрили его односельчан Курбановых. 8 февраля их арестовали. В МВД Дагестана заявляли, что причиной конфликта был спор из-за участка земли.

Новокули Дагестан Махачкала МВД Росгвардия Абакар Капланов Сулейман Курбанов Салман Курбанов

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