В Дагестане в отделе полиции застрелили бывшего главу местного поселка
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава поселка Новокули в Дагестане убит в Советском отделе уголовного розыска Махачкалы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Бывшего главу администрации поселка Новокули застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. К произошедшему могут быть причастны сотрудники ОМОНа", - сказал собеседник агентства.
По сведениям источника, причиной убийства мог стать земельный спор.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.