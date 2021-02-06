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В Дагестане в отделе полиции застрелили бывшего главу местного поселка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава поселка Новокули в Дагестане убит в Советском отделе уголовного розыска Махачкалы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Бывшего главу администрации поселка Новокули застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. К произошедшему могут быть причастны сотрудники ОМОНа", - сказал собеседник агентства.

По сведениям источника, причиной убийства мог стать земельный спор.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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