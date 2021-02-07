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В Дагестане двух росгвардейцев заподозрили в убийстве экс-чиновника

В Дагестане двух росгвардейцев заподозрили в убийстве экс-чиновника
Архивное фото
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану стали фигурантами дела об убийстве мужчины в отделении полиции УМВД России по Махачкале, сообщает следственное управление СКР по республике в воскресенье.

По версии следствия, 6 февраля примерно в 20:00 в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале двое сотрудников Росгвардии из-за ранее возникшей неприязни "произвели многочисленные выстрелы" в 34-летнего местного жителя. Мужчина умер на месте.

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Подозреваемые задержаны. Дело возбуждено по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что экс-глава населенного пункта Новокули был убит в Советском отделе уголовного розыска Махачкалы. Он отметил, что причиной случившегося мог стать земельный спор.

МВД Дагестана подтвердило, что бывший глава поселка Новокули Новолакского района мог быть убит из-за земельного спора.

Дагестан Махачкала Росгвардия СКР

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