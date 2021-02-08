Эксперимент по маркировке БАДов предложили начать в апреле

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года. Это следует из подготовленного в ведомстве проекте постановления правительстве, документ выложили на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках эксперимента предлагается маркировать смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию, рыбий жир, желатин и его производные, пастилки от боли в горле, таблетки от кашля и другое.

Ранее ввести обязательную маркировку БАДов предлагал Роспотребндазор.

В сентябре 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании госкомиссии по борьбе с фальсификатом отмечал, что в обороте БАДов "широко распространены злоупотребления в части нанесения на упаковку и этикетки недостоверной информации", а в их рекламе звучат неподтвержденные и иногда заведомо ложные данные. Министр назвал это вредным для здоровья потребителей и недопустимым.

Пока цифровая маркировка распространяется только на непродовольственные товары.

Маркировать товары в России начали с меховых изделий в конце 2016 года. С 1 июля 2020 года действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек, с 1 ноября - шин и автопокрышек, с 1 января 2021 года - товаров легкой промышленности.

В 2021 году начнется обязательная маркировка молочной продукции. Кроме того, запланированы эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Соглашение о ГЧП в маркировке было подписано с ЦРПТ в 2019 году на 15-летний срок. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).

Целью маркировки декларируется борьба с нелегальным оборотом.